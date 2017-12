Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa della sfida contro il Bari: "Col Venezia, Rispoli ed Aleesami sono stati marcati molto bene. Gnahoré è un giocatore diverso da Murawski, è un calciatore di propulsione che attacca gli spazi. Gnahoré è un calciatore molto completo che deve migliorare nella rapidità d'esecuzione. Ho trovato Zamparini molto carico, energico. La Proprietà è sempre molto attiva su tutto. Il miglioramento che cerchiamo non è drastico, abbiamo dimostrato di avere cuore, carattere e volontà. Abbiamo sempre fatto tanti confronti con la Proprietà, stiamo dimostrando di avere in mano la situazione. Il Bari in casa sul piano tecnico ha messo in difficoltà tantissime squadre. E’ efficace muovendo la palla velocemente, il gol segnato contro il Foggia fa capire la bravura del Bari. Embalo e La Gumina stanno molto bene, possibile che si vedano in campo entrambi. A Palermo serve gente che suda, con gli attributi. Che faccia entusiasmare con l'impegno e col sudore il pubblico. Ho fatto un calcolo con lo staff di queste prime 17 partite, ci mancano un paio di punti per quanto mostrato. La continuità ed il lavoro giornaliero danno una marcia in più in Serie B"