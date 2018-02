Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla a Sky Sport dopo il ko con il Foggia: “E' una sconfitta che pesa parecchio. L'avevamo messa in piedi bene, poi abbiamo subito quei 3 minuti nel secondo tempo in cui eravamo ancora nello spogliatoio. E' un momento poco positivo ma oggi ho rivisto un buonissimo Palermo. Ma non è bastato. Sull'1-0 non siamo stati più aggressivi sul portatore di palla. L'espulsione è stata una grandissima ingenuità, ma è stato un fatto che ha spostato sicuramente gli equilibri. Produciamo poco? Può darsi. Ma se non muoviamo bene la palla velocemente gli spazi vengono chiusi. Se vogliamo essere competitivi come siamo stati fino a poco tempo fa dobbiamo migliorare. Il Foggia è stato bravo a toglierci spazi. Ad Avellino abbiamo giocato in 10 per 70' minuti ma abbiamo vinto. Sono il primo responsabile e è giusto che mi prenda tutte le attenzioni negative del momento. Andiamo avanti, l'unico sistema è lavorare. Chi lo vuole seguire bene, gli altri guarderanno. E' un discorso collettivo. Manca tranquillità? La danno i risultati che al momento ci dicono male. Dopo la batosta di Empoli era difficile raddrizzarla, ci è mancata cattiveria”.