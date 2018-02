Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Perugia: "In un momento del genere non possiamo distrarci. Abbiamo offerto una prestazione ricca di temperamento ed energia. Il Perugia è una squadra difficile da affrontare: abbiamo fatto una buona partita, tenendo il campo e poi abbiamo perso una partita che non andava persa. Il primo ad analizzare queste cose devo essere io, mi lecco le ferite ma sono convinto che usciremo da questo momento. Tranne che con l'Empoli non abbiamo mai giocato male. Devo fare analisi e rendere conto a tutti. Sapevamo che Di Carmine è un ottimo giocatore, ma io sono felice dei miei. Chiaro che quando segni poco si dà colpe agli attaccanti ma non è così. Abbiamo troppo nervosismo e facciamo un po' di meno. Mi assumo tutte le responsabilità del caso. Ritiro? Vogliamo superare insieme l'ostacolo e siamo ancora in tempo anche se davanti si corre molto. Devo fare i complimenti alle altre squadre, che però, senza gufare, non credo avranno questo rendimento per sempre. La questione è mentale, e purtroppo quello fa la differenza".