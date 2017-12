"Più che il titolo di campione d'inverno, ci interessa cosa riusciremo a fare a fine anno". Così il tecnico del Palermo, Bruno Tedino, al termine del match pareggiato dai rosanero a Cesena.

"Stiamo facendo un ottimo girone d'andata, 36 punti non sono pochi - ha commentato - ma ora ci aspetta una partita difficile con la Salernitana che ha perso. Credo che Nestorovski sia pronto, penso che lo rivedremo in gruppo già sabato. Oggi però abbiamo visto due giocatori che hanno fatto una buonissima partita, come La Gumina e soprattutto Trajkovski".

"Abbiamo fiducia nel nostro patron Zamparini - ha concluso Tedino - ci ha detto più di una volta di pensare alla parte sportiva e quella extra non la tocchiamo. Non ne siamo competenti e non ci riguarda. Cerchiamo di fare il nostro con grandissima umiltà e passione".