Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa in vista della sfida con l'Ascoli: "Rispettiamo l'Ascoli come è giusto che sia, ma domani scenderemo in campo con una gran voglia di vincere e ritrovare quella autostima che avevamo fino a qualche gara fa. Questo è uno di quei momenti bui che capita di attraversare, ma sento di aver sempre dato il massimo per la squadra e la città, poi è giusto che il presidente Zamparini sia severo nei giudizi. Domani la palla non deve scottare fra i nostri piedi, serve serenità anche se non sarà facile, ma sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione. Non penso che potremo recuperare né Trajkovski né Gnahorè. Szyminski ha fatto molto bene da esterno, vedremo come starà domani mattina visto che è un po' affaticato. Rispoli ha delle ottime doti offensive, ma deve avere uno spazio da attaccare; è un giocatore che ha bisogno delle corsie preferenziali. Sono molto sereno nel sapere cosa vogliono fare, ma domani senza dubbio sapremo di più per quanto riguarda gli interpreti".