Il Palermo ha un nuovo allenatore. Dopo essere arrivato in mattinata in città l'ex allenatore del Cagliari, Diego Lopez ha firmato l'accordo che lo renderà per 18 mesi il nuovo allenatore del club rosanero.



Ecco il comunicato ufficiale:



L'U.S. Città di Palermo comunica di aver affidato la guida della Prima Squadra a Diego Lopez. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2018 con il club di viale del Fante e sarà presentato alla stampa nella giornata di domani, alla vigilia della partenza per Napoli. Luogo ed orario della conferenza stampa verranno comunicati successivamente.