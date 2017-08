L'U.S. Città di Palermo comunica di avere acquisito dall'Atalanta le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Monachello. L'attaccante classe 1994 si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con opzione e contropzione. Il giocatore verrà presentato alla stampa la prossima settimana.



"Da siciliano - spiega Monachello a palermocalcio.it - per me è un orgoglio vestire la maglia rosanero. Sono entusiasta di questa opportunità, non vedo l'ora di aggregarmi al gruppo e dare fin da subito il mio contributo alla conquista dell'unico obiettivo possibile".