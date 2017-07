Il Palermo (serie B) comunica di avere acquisito dalla Sampdoria, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il calciatore classe 1995 Gabriele"Sono molto felice - spiega Rolando a palermocalcio.it - di essere arrivato al Palermo. Appena il mio agente mi ha prospettato questa possibilità, non ho avuto alcun dubbio e ho dato subito la mia disponibilità per questa nuova avventura"."Sono un calciatore moderno - prosegue - cerco spesso di saltare l'uomo e mettere al centro dei cross importanti per i compagni. Cuadrado, per esempio, è un giocatore che mi piace molto. Voglio diventare importante per il Palermo, mi metterò subito a disposizione del mister e dei miei compagni. Sono molto carico e non vedo l'ora di iniziare".Gli obiettivi per la prossima stagione sono chiari: "L'obiettivo principale è quello di aiutare la Società e la città, che reputo meravigliosa, a raggiungere tutto ciò che meritano. Ho scelto Palermo perché è una piazza importante con una tifoseria passionale".Infine, un messaggio per i tifosi: "Deve essere una stagione importante, abbiamo bisogno assoluto del loro sostegno. Forza Palermo".