Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-0 col Cittadella: "A gennaio non ci sarò più, ci penserà qualcun altro. Non so se le vicende giudiziarie abbiano influito sul rendimento della squadra, certo sono cose che si ripercuotono nella testa di tutto lo staff e dei giocatori. Io sono in una situazione paradossale dopo tutto quello che ho fatto a Palermo, non so cosa c'è dietro. Gli avvocati stanno lavorando, ma sono esterrefatto e non penso che rimarrò a Palermo. Mi dispiace solo per i ragazzi, c'è gente che vuole che io me ne vada".