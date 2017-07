Maurizio Zamparini, patron del Palermo, fa il punto sul mercato rosanero. Queste le parole riportate da gianlucadimarzio.com: "Diamanti? Mi dicono si stia allenando bene, lui ha il diritto per contratto di doversi allenare. Appena torneremo a Palermo avrà un allenatore solo per lui, ma è fuori rosa così come Gazzi. Glielo hanno detto sia il direttore sportivo che l’allenatore. Sono giocatori che non rientrano nei nostri piani futuri. Goldaniga? E' un giocatore che ha chiesto insieme al suo procuratore di andare via. Noi cercheremo di accontentarlo, ma se dovesse andar via arriverebbe qualcuno al suo posto. Nestorovski? In questo momento non ha offerte che possono allettarci. Anche Rispoli ad inizio ritiro aveva manifestato l’intenzione di andare in altre squadre. Se nessuno lo chiede, però, come fa ad andare via? Per Lo Faso stiamo aspettando Pastorello (agente del giocatore, ndr), se le offerte per lui dovessero essere quelle giuste e avrà la possibilità di giocare, andrà perché diventerà un grande giocatore".