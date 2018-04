Maurizio Zamparini, patron del Palermo, parla dopo lo 0-0 col Cittadella: "E' un risultato che, visto l’andamento della partita e degli infortuni, può andar bene. Mancano sei partite e la Serie A è ancora lì, non bisogna più sbagliare. Gli infortuni di Dawidowicz e Nestorovski? Sono il segno evidente di decisioni che la società ha preso troppo tardi. C’è qualcosa che non va nella preparazione di tutto l’anno, ci sono troppi infortuni e troppi infortuni uguali. Sentirò con il settore medico e vedremo come fronteggiare tutto ciò. A questo si aggiungono le squalifiche di Jajalo e Gnahorè. La fortuna non è dalla nostra parte. Palermo a meno due punti dal Frosinone? Bisogna avere la fortuna che ha avuto il Frosinone, cioè di vincere la partita negli ultimi cinque minuti. Sia loro che il Parma sono alla nostra portata. Dobbiamo recuperare i giocatori e lo spirito. Ieri lo spirito c’è stato perché quello del Cittadella non è un campo facile da affrontare, noi l’abbiamo affrontato bene"