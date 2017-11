Ai microfoni del sito ufficiale del club, il presidente del Palermo Maurizioha ringraziato la Federazione della Macedonia per aver annullato la convocazione di Nestorovski: "Ringrazio il presidente per la collaborazione mostrata in questa situazione, domenica sarà una partita dura. Giammarva? Sono molto contento, lo ringrazio ancora. E’ un professionista di grande levatura e sono molto contento di averlo dentro in società, soprattutto di avere un palermitano in società. Il 2-2 con il Pescara? Peccato, ho detto a Lupo che se si prendono due gol non si vince. Peccato anche per il gol annullato a Chochev, il guardalinee nel dubbio non dovrebbe alzare la bandierina. Speriamo non ci siano più errori".