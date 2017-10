Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, parla al sito ufficiale del club rosanero dopo il pareggio casalingo con il Parma: "Il pareggio è stata una bella sorpresa anche perché vorrei vedere come si comporterebbero i nostri avversari con 7 titolari in meno. Tedino è stato bravo a mettere in campo una squadra competitiva, in queste condizioni e in quelle in cui affronteremo la gara di sabato, un pari va bene. Io mi aspetto che la Federazione e la Lega Serie B capiscano che è assurdo che i giocatori che arrivano giovedì dalle nazionali scendano in campo già il sabato con un solo allenamento coi compagni. Siccome c'è una gara di Serie B che si gioca al lunedì mi auguro che nelle prossime occasioni si sposti a quel giorno la gara del Palermo per permettere ai nazionali di allenarsi coi compagni per qualche giorno in più. La Gumina? È un giocatore che deve crescere ancora molto, ma mi ha fatto molto piacere il suo gol. Non bisogna però pretendere troppo da lui perché è ancora molto giovane e ha bisogno di maggiore esperienza. Trajkovski? I suoi gol saranno di buon auspicio quando li segnerà con la maglia del Palermo e non contro l'Italia. Biscardi? L'uomo era diventato amico, uno dei più grandi giornalisti del calcio, assieme abbiamo portato avanti la lotta per la moviola in campo che è arrivata, col VAR, prima che lui se ne andasse. Ora spero che anche la Serie B possa avvalersi del VAR".