Maurizio Zamparini, allenatore del Palermo, parla dopo il ko di Venezia della posizione del tecnico Bruno Tedino: "Noi ieri non abbiamo combattuto e siccome la squadra è l’immagine del suo allenatore… io sto riflettendo molto perché in questo momento non mi sembra che la squadra abbia il carattere e la forza di combattere. E che non abbia la fiducia di chi la conduce. Ragion per cui sto ancora riflettendo su questa situazione qui. Chiedo pazienza ai tifosi, non mi aspettavo assolutamente una partita come quella di ieri sera. E’ stata la peggior partita di tutto il campionato, è stata una partita senza carattere e una squadra per vincere deve avere carattere. Non sarà facile, ma combatteremo ancora per farcela. Abbiate pazienza, una preghiera: avete aiutato tanto il vostro Palermo quando è risalito in Serie A negli anni passati; nella partita di lunedì sera avremo bisogno dell’affetto di tutta Palermo attaccato alla squadra, che la inciti per andare in Serie A. E’ una preghiera che faccio a tutti voi. Dimenticate tutto e venite a sostenere la vostra squadra, grazie".