Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini ha dichiarato in un video messaggio di auguri ai tifosi pubblicato sul sito del club rosanero: "E' stato il mio peggior anno da quando sono a Palermo, per la sofferenza e il dolore che mi hanno provocato certi fatti e che non penso di meritare per i miei 15 anni di lavoro qui, un lavoro fatto con dedizione e amore, lo stesso amore che ho per la gente di Palermo, anche per chi mi insulta e non mi vuole. Sono però sicuro che il Palermo tornerà in Serie A e ci dimenticheremo tutti questi brutti episodi".



"Temevo la trasferta di Cesena, il Palermo non mi ha mai fatto passare un buon Natale. Non sono mai arrivati risultati positivi in questo periodo, ma mi è piaciuta molto la prestazione della squadra e la sicurezza con cui è scesa in campo".