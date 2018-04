Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, parla in vista del finale di stagione al sito ufficiale rosanero: "Sono contento per la vittoria dell'Empoli ieri sera: adesso tocca a noi non sbagliare le prossime cinque partite. Sono venuto a Palermo per parlare con la squadra e ho accontentato il tecnico, malgrado il costo, nella sua richiesta di avere un ulteriore supporto per gli assetti di gioco e che sarà Adriano Bacconi. Anche lui sa che il Palermo deve migliorare e se chiede aiuti va bene".



SECONDO POSTO - "Quante possibilità ha il Palermo per il secondo posto? Secondo me siamo nettamente più forti di Parma e Frosinone, il calendario non è dei più difficili, per questo dipenderà molto dalla testa dei giocatori. Non dovremo concedere nulla".