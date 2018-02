Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, parla al sito ufficiale rosanero dopo il ko casalingo contro il Foggia: "Quella di ieri è stata una bruttissima sconfitta. Una squadra che vuole andare in Serie A non può essere in vantaggio ad un quarto d'ora dalla fine e poi perdere la gara. Non è da grande squadra. Abbiamo perso la bussola. Mi preoccupa la condizione psico-fisica della squadra dopo la sosta per le vacanze invernali. Sarò con la squadra nelle prossime ore per cercare di ritrovare il bandolo della matassa. Adesso non abbiamo solo la necessità di battere nel prossimo fine settimana il Perugia, ma anche la Pro Vercelli e l'Ascoli nei turni successivi se vogliamo tenere il passo per la Serie A. Il gol di Nestorovski? Sono felice per lui ma il palo colpito nel finale è un gol sbagliato. Il Foggia ha fatto due gol con due tiri pazzeschi e non abbiamo sbagliato il 2-2 a porta vuota. Quando una giornata è sfigata finisce così, con Coronado che fa un'entrata senza neanche toccare l'avversario e l'arbitro s'inventa un cartellino rosso".