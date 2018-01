In un'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, ha parlato del mercato: "Nella riunione fatta con Tedino e Lupo ci siamo basati soprattutto sul fatto di non voler arrecare danni allo spogliatoio e ai giocatori che finora hanno dato molto. Naturalmente l'obiettivo è di migliorare il gruppo, per quanto possibile, senza magari privarci di qualche elemento. Cionek è l'unico che abbiamo lasciato andare via, su sua espressa richiesta e col benestare di Tedino - ha detto Zamparini, che ha parlato della suggestione Cassano - Con Lupo e Tedino ho capito che nel calcio non si vince con gli scoop, ma con un'analisi ben precisa, oltre che con un grande lavoro. Io stravedo per Cassano e lo considero uno dei più grandi calciatori degli ultimi vent'anni, ma non abbiamo mai pensato".