Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha raggiunto i rosanero al campo d'allenamento in vista della sfida contro la Cremonese. Queste le sue parole: "Sono qui per dettare la formazione all'allenatore. Questa partita pesa come tutte le altre, ne mancano otto ed è quello che ho detto ai ragazzi. Non serve solo la tecnica, ma anche la cattiveria e la determinazione. Tedino resta? Anche se dovessimo restare in serie B. Il suo problema potrebbe essere legato alla serie A, ma non ci saranno problemi. Nestorovski? Ho deciso di tenerlo per andare in Serie A, ma ovviamente non era questo Nestorovski. È quello che vedrete domani".