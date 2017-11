Maurizio Zamparini, patron del Palermo, parla a Il Gazzettino della prossima sfida contro il Venezia: "Per me è una sorpresa ritrovarmi nuovamente contro il Venezia, non mi aspettavo che ci saremmo incontrati così presto visto che due anno fa noi eravamo in A e loro in D, però non credo che mi emozionerò più di tanto. Sono comunque molto felice per Tacopina e spero che possa riuscire a costruire il nuovo stadio anche se non è facile. Un conto è costruire lo stadio, un altro mantenere una squadra ad un certo livello. Uno stadio con 100 milioni magari lo fai, poi però una Serie A ne costa 40-50 il che significa che devi fatturarne più del doppio. La cessione? Il nostro calcio è sempre meno appetibile per gli investitori, preferiscono l’Inghilterra e non solo. Sono quattro anni che cerco persone serie a cui passare la mano, visto che non ho più l'età, e spero di riuscirci prestissimo".