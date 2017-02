Dopo i tanti annunci degli ultimi anni, potrebbe esserci davvero nelle prossime ore la svolta per il futuro del Palermo. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, il presidente Maurizio Zamparini è molto vicino alla cessione non solo del club rosanero, ma di tutto il suo gruppo di aziende. Entro domani è attesa la chiusura dell'operazione, che dopo quasi 15 anni dovrebbe portare all'addio di uno dei presidenti più vulcanici di tutta la Serie A.



CHIUSURA VICINA - I nomi dei nuovi investitori non sono ancora stati resi noti, ma a differenza del passato non si tratterebbe degli sceicchi spesso nominati da Zamparini, ma di un fondo americano. Nei giorni scorsi il presidente rosanero si era recato all'estero per trovare un accordo di massima con il gruppo, nelle prossime ore è attesa la definizione dell'affare. Dopo 30 anni tra Venezia e Palermo, Zamparini prepara quindi l'uscita dal mondo del calcio, anche se non è escluso che possa restare come presidente onorario.