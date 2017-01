L'ennesimocondanna la formazione di Corini ad una sconfitta, tutto sommato, immeritata. Così come la conquista dei tre punti in palio da parte della formazione toscana: adesso i punti di distacco dalla salvezza sono sette., nella sfida del sabato post vacanze natalizie,: se è questo il calcio che viene esportato all'estero consigliamo agli appassionati di tutto il mondo di cambiare canale. Bontà loro.A perdere invece, oltre che i rosanero, è statae dei suoi assistenti: generosa la decisione di assegnare all'Empoli, a dieci minuti dal termine, un calcio di rigore risultato poi decisivo ai fini dell'incontro (e, forse, delle sorti del campionato). Più di un dubbio, invece, sula pochi giri di orologio dal gong.È un campionato strano, forse già segnato. Per via di, e di alcuni inequivocabili segnali che - spesso e volentieri - si presentano puntuali, come un conto salato dopo un abbondante pasto. Ed ecco, puntuale, il malumore del Presidente che potrebbe dar vita all’. Tornando al campo, sarà dura digerire una sconfitta in uno scontro diretto: partite come queste, di punti, ne valgono sei. E per porre rimediocon due gol di scarto nella gara di ritorno. Ma, classifica alla mano, potrebbe anche non servire più...