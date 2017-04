Il difensore del Milan, Gabriel Paletta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 col Crotone: "Non so se abbiamo sbagliato l'approccio, dopo il gol loro è stato più difficile, ma la reazione nostra è stata positiva. Magari non siamo stati così lucidi, abbiamo creato tanto ma ci manca sempre l'ultimo passaggio. Dobbiamo essere più tranquilli sottoporta. Se riusciamo a dare una mano noi difensori e centrocampisti tanto meglio".

FUTURO - "Sicuramente mi auguro di fare da qui alla fine più partite possibili, al Milan siamo tutti in gioco e bisogna dare il massimo. Sono sereno come i miei compagni, lavoriamo tranquilli, ciò che accadrà dopo la fine del campionato lo vedremo".