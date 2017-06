Odio le schedine ma il fantacalciomercato mi appassiona perché si gioca a si compra e non si paga. E poi si azzarda: oddio, azzardi clamorosi nelle mie previsioni non ne troverete se non Nainggolan all’Inter forse perché mi ha suggestionato quel post birichino che ha messo tutto o forse niente in discussione. Un rischio comunque mi andava di correrlo e tanto vale farlo per il più forte straniero del campionato italianoe Di Maria mi pare il “profilo” (parola odiosa) più croccante tra i tanti in circolazione. Mbappé è il mio idolo e lo vedo dritto dritto al Real,Gli altri sono trasferimenti tutt’altro che scontati e forse sbaglio io a sceglierli visto che calciomercato.com me li quota come se le visite mediche fossero già cosa fatta. Sarà:Questa è la mia vera scommessa romantica. Cercate di non seguirmi, tuttavia.