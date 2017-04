La Lazio continua a guardarsi intorno per il ruolo di portiere: Strakosha è molto giovane, Marchetti sembra aver perso un po' di smalto e ha qualche problema fisico di troppo. Uno dei nomi in ballo è Sirigu, ex Palermo ora al PSG. Radio Incontro Olympia ha intervistato il suo procuratore Carlo Pallavicino: "Sirigu ha un contratto in scadenza nel 2018. Dal punto di vista economico credo che abbia la massima disponibilità del Paris Saint-Germain di trovare una soluzione abbordabile".



Il ruolo di portiere sembra cambiato, oramai si ha fiducia nei giovanissimi, relegando gli over 30 ad un ruolo di secondo piano: "Il ruolo di portiere secondo me necessita di una serie di collaudi. Gli estremi difensori devono avere l'opportunità di sbagliare. A Donnarumma è bastata una ingenua papera per generare inutili chiacchiericci. Secondo me la base deve essere esperta. Nulla toglie che ai giovani bisogna dare spazio se di qualità. Benvenuto a questi ragazzi ma non vorrei si corresse dietro alle mode. Penso che Marchetti, Sirigu e tanti altri abbiano ancora tantissimo da dare. Per loro l'età non è così vincolante".



Poi si torna a parlare di Lazio, in particolare si passa al fronte rinnovi, particolarmente caldo: "Avrei piacere che Keita rinnovasse. Tutte le sue risorse e qualità non si sono viste fino in fondo. È un calciatore fortissimo e se la Lazio potesse goderselo ancora sarebbe la scelta migliore. Può fare un salto di qualità altissimo e io tenterei di rimanere a Roma un altro anno per migliorare ancora. La Lazio ha dato grande continuità ai suoi progetti ma per come era partita in estate è andata oltre ogni più rosea previsione. Mi dispiacerebbe che il progetto fosse interrotto adesso. Non è un calciatore così semplice da sostituire. De Vrij è già di spessore conclamato ma Keita dalla sua parte ha un'integrità fisica incredibile. Un aspetto importante che chiedono in giro. Cifre? Qualunque cifra io possa immaginare Lotito la raddoppia. Ho perso i riferimenti in questi anni con valutazioni che non riesco a metabolizzare. Sembra essere tornati al 2000 con la storia della bolla internet. L'epoca di Olive a 8 miliardi". Infine una puntatina veloce sul derby di ritorno, che si giocherà alle 12.30 : "Non ha senso. Il nostro prodotto si è impoverito negli anni e rischia così di perdere cornice di pubblico. Se cominciamo esageratamente a togliere alcune tradizioni importanti come le partite di cartello alla sera diventa una situazione surreale".