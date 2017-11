L'analisi di Maurizio Sarri è stata onesta e diretta. "Le palle inattive sono un nostro limite, abbiamo una fisicità limitata e l'altra faccia della medaglia può essere questa". Forse proprio per rimediare ai pochi centimetri il Napoli difende a zona, ma resta agli atti che il Manchester City da calcio d'angolo ha fatturato nella notte del San Paolo i gol di Otamendi e Stones oltre a una traversa. Bilancio sanguinoso. La mente è tornata indietro al 7 marzo, quando Sergio Ramos è saltato due volte in testa ai sogni azzurri di qualificazione ai quarti di finale.



MAL DI TESTA - Il malessere di cui soffre il Napoli va però oltre le sole vulnerabilità sulle palle inattive. La difesa di Sarri soffre in generale quando il pallone va in cielo, al punto che sui 17 gol totali subiti in stagione ben sei sono arrivati di testa. In campionato la contraerea azzurra nulla ha potuto sullo stacco perfetto di Cristante alla seconda giornata (3-1 all'Atalanta), trovandosi punita per vie aeree anche da Izzo a Genova e da Falcinelli nel successo contro il Sassuolo. Tutti casi in cui le meraviglie offensive hanno posto poi rimedio, facendo passare il problema in secondo piano. Ma l'Inter, per rimanere sul tema, un gol da calcio d'angolo non l'ha mai subito.

In Champions League la ferita l'ha aperta Facundo Ferreyra, infilando l'uscita incerta di Reina per il 2-0 dello Shaktar. Il timbro sul ko in Ucraina, che ha rappresentato subito una zavorra nel cammino verso la qualificazione. In Europa chili e centimetri contano ancora di più, specie se si sanno mettere a frutto.