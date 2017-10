Il giorno tanto atteso delle nomination per il Pallone d'Oro, il più ambito premio individuale del mondo del calcio, è finalmente arrivato. La rivista francese France Football, che dopo una lunga cooperazione ha deciso di ritornare alle origini staccandosi ufficialmente dalla FIFA nella consegna del premio ha organizzato una lunga giornata in cui, ad intervalli regolari, pubblicherà 5 dei 30 candidati alla vincita del premio. Calciomercato.com vi aggiornerà LIVE fino alla chiusura della lista con i 30 candidati alla vittoria finale.



DYABLA SFIDA NEYMAR - Le prima 5 nominations sono già state annunciate e c'è già un "italiano" chiamato in causa. Si tratta dell'attaccante della Juvents Paulo Dybala, protagonista in un'annata magica e che ha visto la formazione bianconera fermarsi soltanto a Cardiff in finale nella corsa alla Champions League. Insieme a lui sono state annunciate le candidature di Luka Modric e Marcelo del Real Madrid, N'Golo Kantè del Chelsea e di Neymar, protagonista in estate del trasferimento più oneroso e discusso della storia del calcio dal Barcellona al Paris Saint Germain.



Ecco la lista completa:

1 - Dybala

2 - Marcelo

3 - Neymar

4 - Modric

5 - Kantè