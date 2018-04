Ha conquistato tifosi e bookmaker con una stagione tutta in crescendo, ma è con la doppietta alla Roma in Champions League che Mohamed Salah ha fatto il salto definitivo nelle quote riservate ai grandissimi. La prestazione nella prima parte della semifinale ha portato l’esterno egiziano in prima fila nelle scommesse sul prossimo Pallone d’Oro, un obiettivo per il quale era entrato in corsa a inizio mese, a 12 volte la posta. Una fiducia confermata dal titolo di miglior giocatore conquistato in Premier e dalla partita di una settimana fa, che ha fatto precipitare l’offerta a ridosso di quella su Cristiano Ronaldo. Ora, sulle principali lavagne inglesi, è arrivato addirittura il sorpasso: la sigla Skybet offre a 2,50 il riconoscimento all’esterno dei Reds, mentre il portoghese è a 2,62 e per Messi si arriva fino a 4,50. Da stropicciarsi gli occhi anche le previsioni su un “double” ai limiti del possibile: la combinazione del Pallone d’Oro a Salah più il trionfo in Champions del Liverpool vale 4 volte la posta.