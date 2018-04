Al termine dell'incontro in Campidoglio col sindaco della Capitale Virginia Raggi, il presidente della Roma James Pallotta è tornato a parlare del tuffo nella fontana di Piazza del Popolo per festeggiare il superamento del turno in Champions League ai danni del Barcellona. E nell'occasione ha annunciato una donazione a favore della città: "Innanzitutto ringrazio la sindaca per la multa di 450 euro, meritatissima. È stata una serata meravigliosa e mi sono fatto prendere dall’entusiasmo. Ma con il mio gesto non voglio incoraggiare nessuno a farsi un bagno nelle fontane di Roma a meno che non vi sia anche un’altra intenzione. Ho deciso di donare 230 mila euro che serviranno a restaurare la fontana di fronte al Pantheon. Non buttatevi nelle fontane a meno che non vogliate, come me, contribuire al loro restauro".