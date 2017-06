Oggi il Chievo vede l’agente di Paloschi per chiuder l’affare. Sampdoria su Murru (Cagliari). Il Cagliari cerca un terzino e vedrà l’Inter per Miangue (piace pure al Sassuolo), il nome nuovo è Biraghi (Pescara, c’è anche l’Udinese), piace pure Regini (Samp, c’è la Spal), per Andreolli (Inter) occhio al Chievo. In mediana corsa a due tra Cigarini (Samp, c’è pure il Verona) e Tachtsidis (Torino). Il Chievo chiude per Garritano e avanza per Rigione dal Cesena. Stretta su Paloschi (Atalanta), in difesa idea Andreolli se non rinnova con l’Inter.