Le indiscrezioni continuano giorno dopo giorno: Antonio Conte e il Chelsea sono ai ferri corti. I dissapori tra il tecnico e la società non sono scemati, nemmeno dopo la vittoria contro il Tottenham. Del resto il motivo del contendere è il mercato estivo dei Blues. E se ieri i bookmaker davano come molto probabile l’esonero del tecnico, oggi rilanciano con le quote sul prossimo allenatore dei londinesi, pensando in ottica futura. Dalla Germania indicano in Thomas Tuchel, pallino di Roman Abramovich, il suo sostituto ideale. Indiscrezioni confermate anche dai quotisti internazionali che mettono in pole il tecnico tedesco come futuro allenatore del Chelsea: su di lui si punta a tre volte la scommessa. Poi le quote parlano ancora tedesco: Joachim Loew è il secondo favorito, ma già a 7,00. Poi c’è l’ex manager del Liverpool Brendan Rodgers, a 9,00, mentre per trovare un altro tecnico italiano bisogna salire fino a 11,00, con Massimiliano Allegri, piazzato alla stessa quota di Mauricio Pochettino. Altri italiani in tabellone: Carlo Ancelotti è a 13,00, Roberto Mancini a 26,00, Claudio Ranieri a 51,00.