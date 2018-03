Massimiliano Allegri si aggiudica per la terza volta in carriera la Panchina d'Oro per la stagione 2016/17 (raggiunti Capello e Conte): il tecnico della Juventus si aggiudica questa edizione del premio, assegnato ai migliori allenatori della scorsa stagione secondo il giudizio dei colleghi, e succede a Maurizio Sarri. Proprio l'allenatore del Napoli chiude al terzo posto, preceduto da Gian Piero Gasperini che ha guidato l'Atalanta fino al quarto posto nella scorsa stagione. Allegri commenta dopo il premio: "Vorrei innanzitutto ringraziare i miei straordinari giocatori, che stanno dando grandissime soddisfazioni a me e alla società. Il premio lo dedico al mio staff, che mi consente di essere qui oggi, ma ho un pensiero anche per la società che mi permette di sedere su una panchina così prestigiosa. Faccio un in bocca al lupo a tutti noi allenatori per il finale di stagione, a Sarri un po' di meno".



Panchina d'Oro

1° Massimiliano Allegri (Juventus) - 19 voti

2° Gian Piero Gasperini (Atalanta) - 11 voti

3° Maurizio Sarri (Napoli) - 7 voti



Panchina d'Argento

1° Leonardo Semplici (Spal) - 28 voti

2° Marco Baroni (Benevento) - 6 voti

3° Fabio Pecchia (Verona) - 3 voti



Panchina d'Oro Lega Pro

1° Giovanni Stroppa (Foggia) - 31 voti

2° Filippo Inzaghi (Venezia) - 16 voti

3° Attilio Tesser (Cremonese) - 15 voti



Allenatori vincitori all'estero

Carlo Ancelotti (Bayern Monaco)

Antonio Conte (Chelsea)

Massimo Carrera (Spartak Mosca)

Roberto Bordin (Sheriff Tiraspol)

Marco Rossi (Honved)



Panchina d'Oro Women

Federica D'Astolfo e Sauro Fattori (Fiorentina)