Nel “d-day” del calcio italiano ci sono decisi cambiamenti anche nelle scommesse sul prossimo allenatore della Nazionale. Carlo Ancelotti resta il favorito: la federazione ha definito come prive di fondamento le voci sul suo rifiuto - ma adesso anche altri nomi cominciano a diventare più caldi, nel caso davvero Carletto dica “no”. Il tecnico emiliano è ancora in cima al tabellone Snai, ma la sua quota è salita da 2,00 a 2,25. Perde un po' di appeal anche la candidatura di Gigi Di Biagio, che passa da 4,00 a 5,00, mentre dietro di loro c’è un trittico che avanza prepotentemente nelle quote: Antonio Conte, Claudio Ranieri e Fabio Capello. Il tecnico del Chelsea ritiene difficile il ritorno in azzurro, ma non ha escluso la possibilità: la sua quota è crollata da 33,00 a 7,00. Claudio Ranieri ha invece apertamente ammesso che valuterebbe una chiamata e i bookmaker lo danno ora a 7,00, contro il 15,00 assegnato in precedenza. Quota giù anche per Fabio Capello, in odore di addio dallo Jiangsu Suning, pure portato a 7,00, ma da quota 25,00. Si punta invece a 50,00 su una soluzione a sorpresa: un tecnico straniero, una soluzione praticata pochissimo nella storia della panchina azzurra e data a 50 volte la scommessa.