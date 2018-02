Appena arrivato ha subito svelato un retroscena. Il nuovo commissario della FIGC Roberto Fabbricini, nominato ieri, ha clamorosamente aperto alla candidatura di Roberto Mancini per la panchina dell’Italia. Pare che Alessandro Costacurta (il suo vice) abbia già avviato i contatti telefonici con il Mancio, ha spiegato in radio Fabbricini. Una notizia che ha immediatamente ribaltato le quote sul prossimo CT della Nazionale. Mancini, sul tabellone Snai, era piazzato subito dietro Ancelotti, favorito a 2,10 contro il 5,00 sul tecnico di Jesi. Oggi il quadro dei bookmaker è decisamente diverso: su Mancini si punta a 2,25, mentre Ancelotti ha perso definitivamente appeal ed è scivolato in lavagna, fino a 6 volte la posta, preceduto da Antonio Conte, seconda scelta dei quotisti a 4 contro 1.