L'annuncio del prossimo Ct della Nazionale italiana arriverà a giugno, nel frattempo toccherà a Luigi Di Biagio traghettare gli azzurri nelle prossime due amichevoli, contro Argentina e Inghilterra. E chissà che poi, come ha sostenuto il neo vice commissario della FIGC Alessandro Costacurta, non si decida di continuare con il tecnico romano. Al momento, però, Di Biagio deve battere la concorrenza del grande favorito Roberto Mancini, con cui sono già stati avviati i colloqui. Il Mancio continua a prendere quota secondo i bookmaker e la possibilità di vederlo alla guida dell'Italia è passata da 2,25 a 1,75 sul tabellone Snai. I quotisti non escludono però il rinnovo della fiducia a Di Biagio, piazzato come terza opzione sulla lavagna scommesse, a 6,00. Davanti a lui resiste Carlo Ancelotti, a 4,00, mentre dopo le recenti dichiarazioni («ho un contratto con il Chelsea, intendo rispettarlo») Antonio Conte è scivolato fino a 25,00 sul tabellone delle quote.