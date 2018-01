Nel calcio tutto è possibile. Roberto Mancini, attuale allenatore dello Zenit di San Pietroburgo, apre alla Nazionale italiana: "Non lo escludo per giugno, in questo mestiere mai dire mai" ha sostenuto il tecnico di Jesi. Nemmeno i bookmaker si sentono di escludere tale, eventualità tant’è che danno il Mancio come secondo favorito nella scommessa sul prossimo ct degli azzurri: su di lui si punta a quota 5,00, così come su Claudio Ranieri. Meglio di Mancini fa solo Carlo Ancelotti, favorito assoluto a 2,10, mentre per il momento resta più indietro la candidatura di Antonio Conte, pure ritenuto tra i papabili ora che la FIGC ha stanziato 5 milioni per l’ingaggio del nuovo tecnico, dato a 16,00.