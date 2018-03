Più Mancini che Ancelotti per la panchina dell’Italia. I bookmaker si sbilanciano in vista del 20 maggio, data in cui verrà annunciato il prossimo ct: l’allenatore dello Zenit ha il profilo migliore per i quotisti Snai, che lo offrono a 2,00 davanti a Carlo Ancelotti, passato in prima fila - dal 20,00 di un mese fa all’attuale 3,50 - dopo aver dato la sua disponibilità alla panchina azzurra. Stessa offerta per Antonio Conte, sempre più lontano dal Chelsea ma con il Psg all’orizzonte; si allontana invece la conferma di Gigi Di Biagio, passato da 4,50 a 8,00. Ancora più in alto Claudio Ranieri, che pure ha aperto alla Nazionale ma che è fermo a 12,00.