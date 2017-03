Via Danny Blind, la guida della nazionale di calcio olandese, per il momento, è stata affidata a Fred Grim. Ci sarà dunque il selezionatore dell’Under 21 Oranje in panchina, nella sfida di domani sera contro l’Italia. Una soluzione temporanea, in attesa di trovare un sostituto stabile, che possa risollevare le sorti dell’Olanda nel girone di qualificazione ai mondiali del 2018. Dopo la sconfitta contro la Bulgaria, causa scatenante dell’esonero di Blind, gli arancioni sono quarti, fuori anche dalla zona play off. L’uomo giusto per i bookmaker è Ronald Koeman, favorito a 3,00 sul tabellone scommesse, ma trova molto credito anche l’ipotesi Frank de Boer (a 3,50) libero al momento e quindi disponibile da subito. Forte anche la candidatura di Louis van Gaal - che sarebbe un ritorno - data a 5,00, come quella di Dick Advocaat. Chiudono le scommesse tre vecchie glorie milaniste: Marco van Basten, Frank Rijkaard e Patrick Kluivert, piazzatti tutti a 21 volte la scommessa.