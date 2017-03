Empoli in caduta verticale e panchina a rischio per Giovanni Martusciello: è quanto affermano i rumours dopo il 4-0 subito a Verona contro il Chievo, quinto ko consecutivo dopo il quale il vantaggio sul terzultimo posto si è ridotto a sette punti. L’ipotesi viene avallata anche dai bookmaker: il tecnico campano, sul tabellone 888sport, è il favorito nella scommessa sul prossimo allenatore di Serie A che sarà esonerato, dato a 3 volte la posta. Subito dopo di lui, fa sapere Agipronews, si piazza Davide Nicola, tecnico del Crotone in piena bagarre: la sua quota è fissata a 4,00. Panchina calda anche per Paulo Sousa della Fiorentina, nonostante il successo di ieri contro il Cagliari: il tecnico portoghese, probabilmente, paga ancora la clamorosa eliminazione dell’Europa League e vale 5,00.