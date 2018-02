Le relazioni burrascose con Antonio Cassano prima e con Christian Panucci sono ormai un lontano ricordo del passato quando, fra gli stacchetti da Letterina a Passaparola e i vari calendari sexy Rosaria Cannavò era una delle più belle protagoniste della nostra televisione.



Oggi la carriera della splendida Rosaria si divide fra l'Italia e Lugano, la sua città adottiva da quando ha trovato l'amore insieme all'imprenditore ligure Andrea Berti. Il suo profilo instagram è seguitissimo e lei non perde occasione per ribadire che non è soltanto una moglie (con l'hashtag #notonlywife) ma prosegue la sua carriera professionistica soprattutto da modella.



E negli ultimi giorni ha scelto di fare un tuffo nel passato postando nelle proprie stories video di balletti in intimo che hanno fatto il giro del web. Il calcio è un ricordo passato, ma Rosaria sa dare spettacolopiù delle giocate dei suoi ex. Eccola nella nostra gallery.