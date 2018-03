L'ex difensore di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto anche sulla corsa per lo scudetto: Sassuolo-Napoli? Per me è una partita speciale,la prima volta che l'ho giocata mi sono stirato! Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera a Napoli, ma non era destino".



Sulla sfida Napoli-Juve: "Secondo me sarà decisivo lo scontro diretto. La Juve ha un calendario più difficile e la doppia sfida con il Real, spero che il Napoli sia maturo. Anche perché, se non succede quest'anno, se ne riparlerà tra un bel po': alcuni giocatori sono ormai logori, sia per l'età che per le motivazioni".



Infine, una battuta sul mancato trasferimento di Matteo Politano dal Sassuolo al Napoli a gennaio: "Politano? Voleva fare il salto di qualità, ma anche il Sassuolo aveva i suoi motivi per tenerlo".