Un grande ex bianconero come Paolo Rossi ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, in onda su Radio24, della splendida prestazione della Juventus contro il Barcellona. Partendo dal suo protagonista, Paulo Dybala: "Dybala è un ragazzo straordinario, una gioia vederlo giocare, un tocco raffinato, ieri il primo gol è stato pazzesco. In questo momento lo considero il numero uno al mondo". Poi, l'opinione sulla squadra di Massimiliano Allegri: "La Juve ha giocato da vera squadra, è un gruppo in cui ognuno si sacrifica per l'altro. Mandzukic, ad esempio, fa il terzino, il tornante. E' una seria pretendente alla vittoria della Champions, ha tutto per arrivare in fondo e se la può giocare con tutti. La pratica Barcellona, comunque, non è ancora archiviata, è una squadra che ha i campioni che ti possono ribaltare".