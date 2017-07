Pierre Emerick Aubameyang è un obiettivo di mercato concreto per il Milan. Un sogno, per le cifre che girano attorno alla punta del Borussia Dortmund, ma nulla di assolutamente irrealizzabile. Il club rossonero può giocarsi ancora qualche carta per provare ad affondare il colpo sull'attaccante gabonese che, la maglia del Milan, la ha già indossata in passato nelle giovanili.



LA CARTA DEL PADRE - E dopo aver convinto Donnarumma a rinnovare grazie al lavoro intenso fatto sul padre del ragazzo, ora il Milan può giocarsi la stessa carta anche per forzare la mano su Aubameyang. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pierre 'Yaya' Aubameyang, il padre di Pierre Emerick, ha avuto un rapporto molto particolare con il Milan che, oltre ad aver tesserato tutti e tre i suoi figli (anche Catilina e Willy militarono nelle giovanili rossonere), lo mise anche sotto contratto per un breve periodo come osservatore. Un rapporto di stima mai interrotto e che ora potrebbe rappresentare la carta giusta per convincere il ragazzo a tornare a Milano.



LE CIFRE FRENANO - Il problema principale, infatti, è che Pierre Emerick Aubameyang sta chiedendo un ingaggio di almeno 8 milioni di euro a tutti i club che si stanno avvicinando a lui. Il Milan non può e non vuole spingersi a tanto poichè all'ingaggio va aggiunto anche il costo del suo cartellino, di almeno 70 milioni, da pagare al Borussia Dortmund. Cifre che frenano inevitabilmente la trattativa, ma che il Milan sogna di abbassare, anche grazie all'aiuto di papà Yaya.