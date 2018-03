Non sarà un diretto protagonista, in quanto una carriera da commissionario tecnico lo attenderà solo tra qualche anno, ma l'allenatore del Manchester United José Mourinho sarà comunque presente in Russia per il prossimo Mondiale. Lo Special One è stato ingaggiato come opionionista dall'emittente RT, per 4 ospitate da 400.000 sterline a puntata, ossia un compenso complessivo da circa 1,8 milioni di euro. Il portoghese, che sarà accompagnato in questa avventura anche dall'ex portiere dei Red Devils Peter Schmeichel, ha commentato: "Sono molto felice di partecipare, anche se non come allenatore, a Russia 2018. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza. Sarà divertente ed entusiasmante poter dare la mia opinione sulle gare e sulle squadre partecipanti".