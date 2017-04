Non solo il calcio, nel sangue, ma anche il ritmo. A volte più ritmo che pallone: è il caso, per fare un esempio, di Pablo Armero. Esultare per un gol e una vittoria, ora, crea un seguito indescrivibile, dovuto anche a quell'amplificatore che è diventato Instagram, sempre pronto a creare delle vere e proprie manie.



BALLI SINGOLI - Ci sono protagonisti assoluti, che danno il proprio nome alla danza: è il caso del Papu Gomez e la Papu Dance, replicata da Bergamo in giù, oppure di Kolo Touré e della Kolo Dance, rispolverata dopo un pò di tempo in seguito al titolo vinto con il Celtic. Senza dimenticare Daniel Sturridge e la Sturridge Dance e Peter Crouch e la sua bellissima Robot Dance. Ah, non poteva mancare l'acquisto più caro della storia: Paul Pogba e la Pogbance. Non solo splendidi solisti, peò, ma anche balli di gruppo.



BALLI DI GRUPPO - No, non la Macarena, la Bomba, il Ritmo Vuelta o la Colita, ma la più fredda Geyser Dance, esportata dall'Islanda in Europa; oppure le tante Dub Dance che hanno invaso i prati, e le tv, di tutto il mondo in seguito ai gol di Lacazette, Insigne, Dybala, Sergio Ramos e Lingard. Tornando a parlare di nazionali, anche la Colombia, negli spogliatoi, si regalava balletti perfettamente sincronizzati. Prima che Armero e Santi Mina si mettessero in proprio.... Voi, quale preferite? Scrivetelo nei commenti!