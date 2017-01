Il suo gol su rigore alla Sampdoria ha regalato l'ennesima vittoria stagionaleche continua a sognare un piazzamento europeo. Ilnon vuole fermarsi e, da capitano, si sta trasformando in autentico trascinatore.Come in ogni partita Gomezdopo quelle in tema Halloween, e Holly e Benji e quella dedicata alla Playstation, l'attaccante argentino si è immerso nei ricordi e, sfruttando il titolo di una famosa canzone ha voluto creare la fascia:dal telefonino Nokia indistruttibile con il famosissimo Snake, il walkmann, il tamagotchi, l'immancabile gameboy, il mouse con la pallina, il cartone animato Beavis and butthead, i floppy disk e The Mask che hanno fatto fare un salto indietro nel passato all'esterno dell'Atalanta