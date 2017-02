Momento d'oro per il Papu Gomez. Leader dell'Atalanta che viaggia in zona Europa League e autore della doppietta che ieri ha battuto il Cagliari, il fantasista argentino ha parlato a Radio Continental: "Mi ha chiamato il Milan. Non ne faccio solo una questione economica, mi ha cercato anche la Roma. I rossoneri ora hanno difficoltà enomiche per potermi acquistare, vedremo a giugno se si potrà fare qualcosa, i dirigenti dell’Atalanta sanno bene che vorrei provare a giocare in un grande club, in Europa o in Italia".



SU ICARDI E KESSIE - "Potrei continuare a vivere qui a Bergamo perchè mi trovo benissimo, ma sto aspettando un’offerta importante da un club europeo: è un mio sogno nel cassetto. Ora come ora non ci sono le condizioni per tornare a giocare in Argentina, non mi interessa. Icardi fuori dalla nazionale? Non capisco. Penso che l'unico motivo per la sua esclusione possa essere extracalcistico. Kessie? Credo che lo abbiano venduto alla Roma, ma che sia rimasto un altro anno".