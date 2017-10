Intervistato da Il Giorno, Papu Gomez, ala dell'Atalanta, ha parlato così del Milan che lo ha cercato in estate: "Il Milan? Non sono stato vicinissimo, ma so che Montella mi voleva. Il mister mi conosce bene, quando l'ho detto non ho preso in giro nessuno. Ero invece a un passo dalla Lazio. Resto a Bergamo? Quest'anno sicuro, il prossimo chi lo sa".