Nell’Inter che arranca in campionato faticano anche a spiccare le individualità, fatta eccezione per qualche singolo elemento che nonostante tutto resiste alle sabbie mobili di un ambiente che ogni anni, giunti a gennaio, affoga e disperde quanto di buono raccolto precedentemente. Vizi di uno spogliatoio da rivoluzionare a partire dai cardini. Chi invece è riuscito ad isolarsi dal disordine -tecnico e mentale - è sicuramente Joao Cancelo, che a dire il vero ha fatto di tutto per tornare al Valencia prima del tempo, causa le troppe panchine e un futuro che a tratti lo destabilizza.



IL FUTURO CHE SPAVENTA - L’infortunio di D’Ambrosio ha favorito la scalata al successo dell’esterno portoghese, immediatamente rivelatosi come uno degli elementi di maggior spicco. Dopo l’addio di Maicon, Cancelo è il primo esterno di valore acquistato dall’Inter: bravo nel saltare l’uomo, abile crossatore e gran gamba. Adesso che sembra aver appreso al meglio anche la fase difensiva, l’ex Valencia è uno dei prospetti più interessanti del campionato, ma l’Inter ad oggi non è ancora sicura di poterlo riscattare e proprio questa incertezza ha infastidito il calciatore, che avrebbe preferito tagliare la testa al toro e prendere in mano il proprio destino. Ad opporsi perentoriamente alla cessione è stato Luciano Spalletti, che ha avuto modo di chiarire personalmente al calciatore la volontà di trattenerlo ad Appiano Gentile nonostante le volontà contrarie dell’esterno.



DA FOLLIA AD AFFARE! - Il problema è l’alto l’alto prezzo fissato per il riscatto: Inter e Valencia hanno fissato l’accordo a 30 milioni di euro, una cifra che sembrava altissima fino a qualche mese fa ma che adesso, visto il valore del calciatore e i prezzi dell’attuale mercato, schizzati alle stelle, appare un affare. Ecco perché Ausilio e Sabatini dovranno riconsiderare il tutto e, semmai, trovare in rosa altri “sacrificabili". Non riscattare Cancelo sarebbe un errore troppo grave per l’Inter che in questa sessione estiva ha avuto il merito di trovare due elementi di assoluto valore: Skriniar e Cancelo. Gli altri (Borja Valero, Vecino, Dalbert e Karamoh), sono note a margine che non fanno la differenza.