Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 in collegamento da Castel Volturno, sono appena trentamila gli spettatori attesi stasera al San Paolo per Napoli-Genoa . Il dato deriva dalla quota abbonati e dalla prevendita che non è stata entusiasmante, probabilmente perché all'ombra del Vesuvio nessuno si aspettava il mezzo passo falso della Juventus a Ferrara. I biglietti sono ancora in vendita, quindi nulla di strano se molti indecisi dovessero acquistare il tagliando direttamente nel pomeriggio di oggi.